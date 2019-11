Heusden knipoogt naar de boeren

Van Hoof was de eerste die zich even na half twaalf meldde op het Vorstermansplein. Later volgden ruim twintig collega-boeren met hun tractoren. In colonne reden ze naar de enkele honderden meters verderop gelegen basisschool. Daar volgde de jeugd een ‘andersom-dag’: les op woensdagmiddag. ,,We wilden niet staken. Daarvan zouden ouders en kinderen de dupe worden. We wilden nu laten zien hoe hecht de Heusdense gemeenschap is. Het is bovendien een knipoog naar de boeren”, zegt schoolmedewerker Willeke Kremers.