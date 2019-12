Heusden verliest markant verenigingsmens

NECROLOGIEASTEN-HEUSDEN - Han Loomans is tweede kerstdag onverwacht overleden. Hij werd 82 jaar. De Heusdenaar was een echt verenigingsmens.

Met het overlijden van Han Loomans verliest Heusden een markante dorpsgenoot die zeer actief was in het maatschappelijk leven. Loomans werd in 1969 lid van voetbalvereniging ONDO. Hij zou tijdens de komende nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub gehuldigd worden vanwege zijn 50-jarig jubileum. Clubiconen Fons en Louis Klein Zieverink noemen Loomans een echte ONDO-man: ,,De allereerste houten reclameborden werden in zijn garage geschilderd en Han was niet te beroerd om mee te schilderen en te zorgen voor koffie met broodjes. En als zijn kleinzonen moesten voetballen was Han altijd op het sportpark te vinden."

Loomans was ook actief bij tennisvereniging De Meijvink waar hij ondermeer betrokken was bij de bouw van het clubhuis. De laatste jaren ging hij er steevast iedere zondagmorgen koffie drinken en buurten over het wel en wee in het dorp.

Toen dochter Sandra en zoon Albert pony wilden rijden, werd hij ook actief voor paardenvereniging De Peelruiters en ponyclub De Peeldravers

Ut Groot

Carnaval was voor Loomans altijd één van de jaarlijkse hoogtepunten. In 1981 was hij zelf prins van De Peelvrujters. Volgens Jan Verlaak van de Heusdense carnavalsvereniging was Loomans welbespraakt: ,,Hij kon geweldig speechen. De vorst moest hem wel eens 'uitzetten'." In die jaren was het gebruikelijk dat de Heusdense prins een titel koos. Bij Loomans was dat 'Baron van Bag tot Carbonei', wat refereerde aan zijn beroep van varkenshouder. Hij was helemaal in zijn element als hij met de oud-prinsen 'Ut Groot' het podium op kon tijdens de jaarlijkse Zannikavonden.