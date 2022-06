Heusdenaar (40) opgepakt als verdachte bij drugslab in Heerlen

KORT NIEUWS Blijven ze droog of niet? Ommelnaren fietsen ’m d’r in

OMMEL - Te land, ter zee en in de lucht is misschien wel het meest gekopieerde amusement van het land. Het is altijd dikke pret, zowel voor de deelnemers als de kijkers. In Ommel stond zaterdag het onderdeel Fiets ’m d’r in op het programma.

6 juni