Heusdense koeienboer blijft strijden voor zijn megastal: ‘Ik gooi het bijltje er niet bij neer’

Toeters en bellen, dat willen deze jonge vrachtwa­gens­pot­ters in Milheeze zien

MILHEEZE - Zelfs als het regent zijn ze niet weg te slaan bij de rotonde bij tankstation Van Kessel in Milheeze. Want de jonge vrachtwagenspotters willen geen bijzonder exemplaar mislopen. Of de kans op een kijkje ín een truck, als de chauffeur stopt om te tanken.

21 februari