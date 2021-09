Heusdense sta-in-de-weg is verhuisd naar achterkant priesterkoor: meer mogelijkheden voor concerten

ASTEN-HEUSDEN - Groot, lomp, log en amper te verplaatsen. Het oude altaar van de kerk in Asten-Heusden was jarenlang vooral een sta-in-de-weg bij concerten en andere opvoeringen die daar steeds vaker plaatsvinden. Vrijwilligers hebben nu een nieuw, verplaatsbaar altaar geplaatst dat komt uit de oude St. Jozefkerk in Someren-Heide.

Volgens Ton Wijnen van de locatieraad gaat daarmee een langgekoesterde wens van kerkgangers in vervulling. De Heusdense parochie profileert zich de laatste tijd steeds meer als een Belevingskerk. Tradities in de H. Antonius van Paduakerk blijven voortbestaan, maar er is ook oog voor de wensen van tegenwoordig.

Wijnen: ,,We voldoen nog steeds aan een geestelijke behoefte in deze materialistische tijd. Maar we blijven niet altijd vasthouden aan het traditionele. We hebben allerlei plannen, van lezingen tot voorstellingen. Daar komt binnenkort weer nieuws over.”

Heidens karwei

Voor het houden van zulke voorstellingen was er een obstakel dat telkens terugkwam: het zeker vijfhonderd kilo wegende altaar. Verplaatsen was volgens Wijnen een ‘heidens karwei’. ,,Koren vroegen ons wel eens of het altaar verplaatsbaar was, dat kon bijna niet. Dan moest je bij het bouwen van een podium er dus omheen werken.”

Niet bepaald een ideale situatie, dus ging de locatieraad in overleg met het bestuur van de H. Franciscusparochie en het bisdom in Den Bosch. Beiden gaven toestemming voor verplaatsing van het altaar naar de achterkant van het priesterkoor. Dat altaar staat nu onder een groot kruis, dat iets hoger moest worden opgehangen.

Alternatief stond al klaar

Een alternatief stond al klaar in de coulissen. Pastoor Sacha Steijaert kan vanaf nu vieringen voorgaan vanachter een houten altaar dat in de Peel bekend is. Het stond tot de sluiting altijd in de St. Jozefkerk in Someren-Heide. Het besluit voor het onttrekken van die kerk aan de eredienst werd al in 2014 genomen, de laatste H. Mis vond uiteindelijk pas plaats in september 2018.

,,Meteen na de sluiting meldde wij ons al in de Hei, omdat we wisten dat we het altaar wel eens nodig konden hebben. Dat is nu het geval”, aldus Wijnen. ,,Nu het langzaamaan weer mogelijk is om meer voor publiek toegankelijke activiteiten te organiseren, zal de werkgroep belevingskerk in overleg met pastoor Steijaert werken aan een aansprekend en gevarieerd aanbod van activiteiten.”