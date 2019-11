Heusdense Zannikaovend blikt terug op druk jaar

Heusden heeft een druk jaar vol grote evenementen achter de rug. Zo beklaagden Hubert Jöris en Hugo Claus van 'T Is Wa zich erover dat hun kompaan Geert Verberne zoveel had moeten repeteren voor het mannenkoor Lumberjack. ,,Het was een verrekte moeilijk jaar, want wie is hier in Heusden op het idee gekomen om een mannenkoor op te richten net voor de zittingsavond? En ook nog Geert hiervoor uitnodigen?", aldus Claus.

Volledig scherm 'T Is Wa op Zannikaovend Heusden - foto Carla van Loon © Carla van Loon

Zelf bedachten de heren van 'T Is Wa het lumineuze idee om het songfestival naar Heusden te halen. Varkenshouder Verberne bleek zelfs met zijn tractor naar Den Haag te zijn gereden om hiervoor te pleiten. ,,Geert is boos en wat doe je als je het ergens niet mee eens bent? Je gaat met je vrienden naar Den Haag", aldus het filmpje aan het begin van de act.

Tommie of Tomy

Naast Lumberjack trok ook het indrukwekkende toneelstuk 'De weg naar vrijheid' volle zalen. Reden voor de oud-prinsen van Ut Groot om dit toneelstuk nog eens dunnetjes over te doen. Vooral Tomy Klein-Zieverink moest het hierbij ontgelden. "Tommies, in the holding please. You're not even a Tommie, you are a Tomy", aldus Maarten Waals die als Engelse legersergeant een zooitje ongeregeld van het Engelse leger in goede banen moest leiden.

Volledig scherm Andy Marcellisen bij Zannikaovend Heusden - foto Carla van Loon © Carla van Loon

Eerder op de avond vond ook buutreder Andy Marcellissen in Klein-Zieverink een gewillig slachtoffer. "Tommy met één m was net in mijn kleedkamer. Hij vroeg mij waar die Tour de France vorig jaar was. Ja, in Frankrijk natuurlijk anders had het wel de ronde van Vlaanderen geheten. Die grap moet je erin houden, hoor, Tommy met één m", zegt Marcelissen.

Volledig scherm Jeugdmajorettes bij Zannikaovend Heusden - foto Carla van Loon © Carla van Loon

Marcellissen had in zijn buut als wielrenner de lachers op zijn hand, maar ook achteraf liet hij zien over veel gevoel voor humor te beschikken. ,,Voor Endy is het geen probleem om de zaal op te warmen, maar voor Andy wel", reageert hij op de afkondiging van vorst Geert van Gerwen die hem daarvoor al tot 'Annie' had gebombardeerd. Van Gerwen had sowieso geen beste avond als presentator, maar hij haperde op zo'n grappige manier dat hij in de toekomst zomaar eens kan gaan optreden als nieuwe act op de Zannikaovend.