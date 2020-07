Heuvel Lieshout is toe aan nieuwe impuls; partijen zijn er bijna uit

Om de ingreep mede te kunnen financieren gaat de gemeente Laarbeek 1,2 miljoen euro gebruiken uit Ruimte voor Ruimte-gelden. Normaal worden deze gelden gebruikt voor het slopen van gebouwen en stallen in het buitengebied. De provincie stemt er nu mee in dat dit geld in Laarbeek ook nadrukkelijk voor het aanpakken van De Heuvel in Lieshout gebruikt mag worden.



Voor elk Ruimte voor Ruimte-kavel dat wordt gerealiseerd in het buitengebied ontvangt de gemeente 50.000 euro. Laarbeek gaat er nu vanuit dat in het buitengebied 45 van die kavels behaald kunnen worden, wat goed is voor 2,25 miljoen euro. Bij wijze van uitzondering zal hiervan op 1 september 1,2 miljoen euro direct beschikbaar zijn als voorfinanciering. ,,Dat geld is specifiek voor De Heuvel. Anders kunnen we dat project niet van de grond trekken", stelde verantwoordelijk wethouder Tonny Meulensteen eerder al.