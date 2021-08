‘Hier worden mensen altijd verwend en nooit betutteld’

Midden in de Brabantse bossen, gelegen aan een fraaie tuin die naadloos overloopt in de omliggende weilanden, ligt sinds 1963 de ideale reisbestemming voor mensen die niet zelfstandig met vakantie kunnen. Het Rode Kruis heeft overigens niets meer van doen met het vakantieoord, sinds de noodhulporganisatie per 1 januari 2020 besloot met sociale hulpverlening te stoppen. Hoewel de bungalow altijd al onafhankelijk van het Rode Kruis functioneerde, mocht zij tot vorig jaar wel de naam van de hulporganisatie voeren.

Nieuwe naam

Sinds 2020 kan de Eindhovense afdeling geen aangepaste vakanties meer aanbieden naar het Somerense vakantieoord. Stichting Dé Bungalow Someren werd derhalve de nieuwe naam en het vakantiehuis zorgt nu zelf voor de bezetting van de groepsaccommodatie. Er wordt echter nog steeds in dezelfde behoefte voorzien. Een team van vrijwilligers staat de gasten bij op alle fronten en met veel energie en plezier in hun vakantieweek, die van maandagmiddag tot en met zaterdag duurt.

Quote Je moet toch de kranen doorspoe­len, spinnen wegstoffen, de tuin bijhouden en de dieren verzorgen. Dat gaat gewoon door Zwaantje Wubs, Locatiemanager Dé Bungalow

„In december 2019 zwaaiden we onze laatste logés uit”, vertelt locatiemanager Zwaantje Wubs. „Daarna werd het stil. Veel langer dan we toen ook maar hadden kunnen vermoeden.” Corona sloeg toe en daardoor stopten de activiteiten in de vakantiebungalow. „Zwaantje heeft de afgelopen periode steeds een oogje in het zeil gehouden”, zegt Margarete van Dissel-Van Riemsdijk, voorzitter van de stichting. Zij is de dochter van Henriëtte van Riemsdijk-Philips, die destijds het Eindhovense Rode Kruis leidde en het initiatief tot de bouw van het vakantieoord nam. „Je moet toch de kranen doorspoelen, spinnen wegstoffen, de tuin bijhouden en de dieren verzorgen. Dat gaat gewoon door. Onze penningmeester kwam ook gewoon: hij diende een aanvraag in voor overheidssteun, want we hebben bijna twee jaar geen inkomsten gehad.”

Zonder gasten toch druk

Ook zonder gasten had Wubs het behoorlijk druk: „Ik heb met veel vrijwilligers gebeld. Soms vond ik dat best een beetje eng. Zouden ze er nog wel zijn? Ook kwamen er voormalige gasten langs, die graag nog eens een stukje in de tuin wilden wandelen. Daar zeg je dan toch geen ‘nee’ tegen.” Ook bijzonder was het verzoek van nabestaanden van een oud-logé, die zijn as in de tuin van Dé Bungalow wilde laten verstrooien: „Dat deed me wel wat. Het zegt veel over de goede herinneringen die mensen aan hun verblijf bij ons bewaren.” In de kleinschalige accommodatie is plek voor maximaal tien gasten. Nieuwe groepen zijn altijd welkom, net als vrijwilligers.