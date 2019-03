Hij vertrekt: Ruud Berkers verruilt Liessel voor Brazilië

Hij was altijd een echt Liesselse jongen, vertelt hij terwijl hij de Hoofdstraat in tuurt. ,,Ik ging wel eens naar Spanje op vakantie met vrienden, maar dat was het wel. Ik was gewoon altijd hier.” Nu staat Ruud Berkers (30) op het punt om een dikke tienduizend kilometer verderop neer te strijken. Hij verruilt zijn net nieuw gebouwde huis in het dorp voor een appartement in Campinas, een stad met 1.2 miljoen mensen. Hij grinnikt. ,,Iets groter dan Liessel, ja.”