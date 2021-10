Hil Gimmert komt voorbij op de kermis

Laarbeek ziet liever vlechtheg­gen dan prikkel­draad in de velden

18 oktober LAARBEEK - Ooit was zowat elke weide of akker in het zuiden en oosten van Nederland omzoomd door een dichte heg of houtwal. Nu wil de politiek in Laarbeek een proef beginnen om deze heggen terug te brengen in het buitengebied.