‘Hilarisch kienen’ met Striepke Veur in Milheeze

Teamleider Bavaria: ‘Of ik gelukkig word van cijfers?Nee, maar wel van bier!’

10:45 LIESHOUT - Het werk is in een halve eeuw tijd ongelooflijk veranderd. Door automatisering heeft spierballenwerk plaatsgemaakt voor andere uitdagingen. Ook in de meest kenmerkende ruimtes van Bavaria: de brouwhuizen en bottelarij.