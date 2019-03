Hippisch Centrum Deurne weer te koop

De eigenaar van het Hippisch Centrum in Deurne ziet geen andere weg dan een te koop-bord bij het terrein aan de Bruggenseweg in Deurne te zetten. De afgelopen drie jaar heeft Libéma verschillende pogingen gedaan om het paardencentrum rendabel te maken, maar geen van allen brachten succes.

Libéma kocht de gebouwen op het terrein van Helicon Opleidingen in augustus 2016. In een intentieovereenkomst werd een periode van drie jaar afgesproken waarin het bedrijf uit kon zoeken waar de meeste kansen lagen, binnen de kaders die de gemeenteraad had gesteld. De raad wilde dat de mix tussen paarden en onderwijs overeind bleef. Dit bleek al gauw onhaalbaar en Libéma besloot zich te richten op de combinatie recreatie en paardensport.

Ook die afslag liep op weinig uit. Er waren eens per maand oefenwedstrijden en twee avonden per week werd er de opleiding tot instructeur vanuit de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) gegeven. De vergunningen voor vijftien hotelkamers werden wel verleend maar nooit omgezet in concrete verbouwingen.

Wat ze dan wel met het complex konden, hing uiteindelijk mede af van de uitkomsten van een groot onderzoek door Telos. Dat wees uit dat ‘paardeconomie’ geen toekomst heeft voor Deurne. Onder andere omdat er erg veel concurrentie is vanuit De Peelbergen in het nabij gelegen Kronenberg en alle faciliteiten in Valkenswaard.