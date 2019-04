Historische Optocht in Gemert: ‘Ik krijg er weer kippenvel van.’

Lintjes Twee lintjes onder één dak in Laarbeek

27 april LAARBEEK - Drie in Lieshout, twee in Aarle-Rixtel, één in Beek en Donk en één in Mariahout. Dat is de verdeling van de lintjesregen in Laarbeek. Bij de onderscheiden personen zit een echtpaar: Peter en Jo Keursten.