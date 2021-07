Hoe 80.000 Deurnese kuikens iedereen ongelukkig maken

Vier keer per dag openen ze Teletekst om te kijken hoe de wind staat. Als het goed uitpakt kunnen ze buiten zitten. Of de was ophangen. Als de wind vanaf de overkant van de straat hun kant op blaast, dan is de kans groot dat ze die dag binnen blijven. Omdat de lucht van de kippen dan kan stinken ‘als de neten’.

Ze zijn de geuroverlast in hun buurt al tijden meer dan beu, de zes gezinnen die rondom de Bosweg in Deurne wonen. In hun omgeving wordt steeds meer vee gehouden terwijl er ook meerdere woonwijken tegen het gebied aan liggen.

De 1,2 kilometer lange straat werd in 2014 om die reden bestempeld als overbelast gebied. ,,De gemeente had zonder blikken of blozen een uitbreiding van een stal van onze buurman met 40.000 kuikens goedgekeurd. Op de tekeningen zouden de ventilatoren van de afzuiging 25 meter van een van onze slaapkamerramen komen te staan”, vertelt buurtbewoner Toos van de Mortel, die namens de zes families spreekt. ,,Omdat we toen met z’n allen aan de bel trokken, kwamen ze kijken.”