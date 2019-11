Hoe Asten in de ban raakte van een Zwitserse theatermaker

'Geluiden' werd op 17 en 18 september 1999 opgevoerd. Qua omvang en culturele waarde is het evenement niet meer geëvenaard in Asten. Initiatiefnemer was de toen pas 26-jarige Zwitserse theatermaker Martin Burr. Hij studeerde destijds aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en wilde een eindexamenproject maken waarin klokken een hoofdrol zouden spelen.



Via via kwam hij in Asten uit, waar toenmalig burgemeester Hendrickx-Vlaar zo'n voorstelling in haar dorp wel zag zitten. Zij tipte voormalig boekverkoper en Asten-kenner Henk Berkers als de ideale sparringpartner en in mei 1998 vond een eerste gesprek plaats. Een jaar en vier maanden later werd het stuk opgevoerd, onder regie van Burr en met Berkers als producent.