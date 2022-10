Hoe een schaap uit Liessel op de achterbank van een politieauto belandde

column: van wei naar wereldstad Weg met mijn Engels voor ik uit New York ben ‘terugge­komt’

NEW YORK - Als er iets is wat gruwelijk irriteert, dan zijn het wel mensen die om het minste of geringste Engelse woorden door hun zinnen gooien. Afgrijselijk gewoon. Maar hoe langer ik in Amerika ben, hoe erger ik een van hen word.

30 september