Hoe Gemertenaren voor 't eerst knoflook roken

Een bord nasi goreng eten was kortom een gewaagde stap. De Indische gezinnen op hun beurt lustten wel pap van boerenkool met worst. Althans, die van Josje van Dam. Zij verhuisde als tienermeisje van Indië naar Gemert. Natuurlijk, het was even wennen in een nieuw, vreemd land. ,,En wat was het koud.'' Maar eigenlijk ging het aanpassen aan een nieuwe omgeving haar aardig af. ,,Ik vond mijn eerste schooldag meteen heel gemoedelijk.''