Hoe komt centrum van Someren eruit te zien

Snelle verbouwing Varendonck Someren moet voorkomen dat leerlingen ‘gaan reizen’

14:27 SOMEREN - Ze zijn tegen een ‘zilveren gebouw met een gouden randje’. Toch lukte het de VVD en Leefbaar Someren niet om verbouwing van het Varendonck College in Someren met een jaar uit te stellen. Want vertraging is niet wenselijk, om geen leerlingen kwijt te raken, zo oordeelde de rest van de politiek. Dus komt er 5,9 miljoen euro op tafel.