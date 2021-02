Hoe schoon is de lucht hier in de buurt? Binnenkort rollen die gegevens uit een meetkast in Deurne-Zeilberg

DEURNE - Deurne gaat actief meewerken aan het meten van de luchtkwaliteit in deze regio. In het oosten van de gemeente komt een vast meetpunt waar de hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof in de lucht worden gemeten. Later kunnen op die plek ook ammoniak en geluid worden opgevangen.

Naast het vaste meetpunt in Deurne-Zeilberg zal er ook nog mobiele meetapparatuur gaan 'zwerven’ door de hele gemeente, zoals bijvoorbeeld in de buurt van de A67. De locatie van de vaste kast is bepaald door TNO. Het oosten van Deurne is strategisch de beste plek in het geheel van alle veertig meetpunten die er in Zuidoost-Brabant komen, verduidelijkt de Deurnese wethouder Helm Verhees.

Als Deurne officieel is aangesloten bij het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit Zuidoost Brabant, zijn de gegevens van de gemeente en de hele regio ook te bekijken via https://odzob.nl/meetnet. De meetkast wordt in maart of april geplaatst, is de verwachting.

Quote In discussies over de luchtkwali­teit wordt er nu vaak iets geroepen. Terwijl we straks betrouwba­re gegevens hebben die 24/7 worden gemeten Helm Verhees, wethouder in Deurne

Op dit moment is er maar één meetpunt in heel Zuidoost-Brabant en dat staat in De Rips. De luchtkwaliteit van de regio wordt met behulp van die gegevens berekend volgens verschillende rekenmodellen. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen, zijn meer meetpunten noodzakelijk. ,,Als je gerichte cijfers hebt, kun je daar beter je beleid voor een gezondere samenleving op afstemmen. In discussies over de luchtkwaliteit wordt er nu vaak iets geroepen. Terwijl we straks betrouwbare gegevens hebben die 24/7 worden gemeten. Omdat iedereen de resultaten kan zien, wordt dit onderwerp ook transparant voor alle inwoners. Het is een hele stap voor de regio en ook voor Deurne. Als we ergens een gevoel bij hebben, kunnen we dat straks ook onderbouwen met cijfers.“

Niet alleen een plek in Zeilberg

Het Meetnet is opgericht om de totale luchtkwaliteit van de regio in kaart te brengen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om gezamenlijk die kwaliteit te verbeteren, onderstreept Verhees. ,,Het gaat niet alleen om Deurne, om die ene meetplek, maar om het geheel. Ik zou het heel vervelend vinden als mensen het idee hebben dat het alleen om dat ene plekje in Zeilberg draait. Nee, dat is niet zo: het gaat om het regiobrede beeld.”