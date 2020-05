Hoe veilig zijn die zelfgemaakte mondkapjes nou eigenlijk?

Raadsleden Deurne en Ge­mert-Ba­kel bezorgd over nertsen

10:59 GEMERT-BAKEL/DEURNE - Nu er steeds meer informatie over besmette nertsenbedrijven naar buiten komt, nemen ook in de lokale politiek de zorgen toe. In Gemert-Bakel stond al een extra raadsvergadering op de agenda, in Deurne gaan daar nu ook stemmen voor op.