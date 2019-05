Hoeveel cultuur heeft Deurne nodig?

Klooster Asten vanaf augustus weer bewoond

6 mei ASTEN - De laatste pater werd op 23 januari uitgezwaaid en sindsdien staat het complex leeg. Het voormalige klooster in Asten krijgt zeven maanden later nieuwe bewoners die er ongeveer twee jaar blijven wonen. Tot een nieuwe bestemming voor het complex is gevonden. De nieuwe kloostereigenaar Peter van den Akker wil nog niet zeggen welke groep in augustus of september zijn intrek neemt. Dat gaat hij op een later moment bekend maken.