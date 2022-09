Hoge Duitse orde voor hoogleraar en oprichter Werkgroep Behoud De Peel Hans Joosten

Huurhuis in ruil voor vrijwilli­gers­werk in de zorg: experiment in Deurne tegen personeels­te­kort

DEURNE - In Deurne trekken ze alles uit de kast in strijd tegen personeelstekorten in de zorg. Op het terrein van Het Rijtven, waar mensen met een beperking wonen, komen als proef vijf tiny houses. De sleutel daarvan krijg je alleen als je twee dagdelen vrijwilligerswerk doet.

