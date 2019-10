Hoge functie oud-Somerenaar Nico van Eijk

Het liefst werkt hij in de luwte, dat past ook het beste bij het werk dat hoogleraar Informatierecht Nico van Eijk verricht. Zijn trotse ouders Jan en Greetje zien dat anders. Dat hun zoon na een intensieve en strenge selectieprocedure een nieuwe topfunctie heeft gekregen verdient volgens hen echter alle aandacht. Van Eijk is benoemd tot voorzitter van de commissie die toezicht houdt op de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en de militaire inlichtingendienst. Recent was hij in het torentje voor de beëdiging. ,,Ik ben drie kwartier daar geweest. het was een prettige bijeenkomst, meer kan en mag ik er niet over zeggen.”