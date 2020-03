Hogere celstraf voor brandstichter garage in Gemert

DEN BOSCH/GEMERT - Een 45-jarige Eindhovenaar heeft van het gerechtshof 18 maanden celstraf en tbs met voorwaarden opgelegd gekregen na het in brand steken van een garage in Gemert.

De straf is hoger dan de 12 maanden cel die de rechtbank de man eerder oplegde. De rechtbank bepaalde al wel eerder dat de man ook tbs onder voorwaarden moet ondergaan. Die straf vindt het hof terecht, zo blijkt nu. De man stak in mei 2017 een garage in brand bij een woning aan de President John F. Kennedystraat. Omdat de man bij de brandstichting benzine had gebruikt, ging deze gepaard met een ontploffing. Die zorgde ervoor dat de brandstichter zelf gewond raakte.

Giro-overwinning van Dumoulin

Een bewoner van het huis bij de garage zat op het moment van de brand - een zaterdagmiddag - binnen tv te kijken. De Gemertenaar had zojuist de Giro-overwinning van Tom Dumoulin gezien en verkeerde nog in een soort van ’overwinningsroes’ toen hij plots benzine rook, zo verklaarde hij destijds tegenover deze krant. De man hoorde een doffe dreun en ook hulpgeroep, waarna hij een man brandend uit zijn garage zag komen rennen.

Zware brandwonden

De brandstichter moest met zware brandwonden naar het traumacentrum van het Radboud UMC in Nijmegen worden gebracht. De bewoners konden die nacht hun huis niet in vanwege de stank. De garage brandde volledig uit.

De Eindhovenaar verklaarde later dat hij niet degene was die de Gemertse garage was binnengegaan. Hij zou daartoe ook geen reden hebben gehad, zo gaf hij aan. Toch hebben getuigen de man vlak voor de ontploffing de garage uit zien rennen. Uit onderzoek bleek bovendien dat de kleding van de man direct na de ontploffing in brand stond en dat er op zijn schoen een brandversnellend middel zat.

Wel degelijk opzet in het spel

Volgens het hof is voldoende aangetoond dat er wel degelijk opzet in het spel is geweest. Met de ontploffing heeft de Eindhovenaar volgens het hof groot gevaar voor de buurt veroorzaakt. Bovendien was de hele gebeurtenis en dan met name de aanblik van de man in brandende kleding voor buurtbewoners een traumatische ervaring.

Het hof vindt daarom een celstraf van 18 maanden ’meer passend’ dan de 12 maanden cel die de rechtbank eerder oplegde. Omdat de man deze periode al eerder in de gevangenis heeft doorgebracht, hoeft hij nu echter niet terug de cel in.

Naast de celstraf wil het hof ook dat de man tbs met voorwaarden ondergaat. Want als hij niet wordt behandeld, bestaat de kans dat hij opnieuw de fout in gaat, zo luidt de achterliggende gedachte. De brandstichter moet zich onder andere verplicht laten opnemen in een verslavingskliniek.