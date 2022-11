Hogere rente en bouwkosten: strijd met nieuwe buren pakt zuur uit voor groep starters in Deurne

Sfeer in Somerense politiek is ‘van oudsher goed’, debat is sinds ontslag Schoolmees­ters wel scherper

SOMEREN - Politiek Someren stond de afgelopen anderhalf jaar bol van moddergooien en verstoorde verhoudingen. Die periode is een uitzondering. Uit onderzoek van BMC blijkt namelijk dat de sfeer in het Somerens bestuur over het algemeen ‘positief en constructief’ is.

21 november