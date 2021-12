Hond & Jij Hondengedragscentrum gaat officieel van start in Neerkant

Hond & Jij, het hondengedragscentrum van Annemieke Leenders uit Neerkant, gaat officieel van start. Samen met haar man verbouwde ze aan de Broekstraat 5 een oude koeienstal om tot een indoorhal. Hierin heeft ze alle ruimte om hondeneigenaren te begeleiden met de opvoeding van hun hond. Doordat de lessen binnen plaatsvinden, is ze niet afhankelijk van het weer en kunnen de lessen altijd doorgaan.

Passie voor dieren

Haar passie voor dieren kreeg ze van huis uit mee. Opgroeiend in het buitengebied van Liessel was er altijd plek voor honden, katten, konijnen en pony’s. Het waren haar huisdieren. Voor Leenders was het van kinds af aan duidelijk dat ze na de middelbare school met dieren wilde gaan werken. Ze volgde een opleiding tot paraveterinair (dierenartsassistente) en kwam in Deurne in een dierenpraktijk terecht.

Vanuit die praktijk groeide haar interesse voor probleemgedrag bij honden. ,,Ik zag daar eigenaren die probleemgedrag ervaarden bij hun hond. Zij wilden graag antwoorden op vragen over het gedrag van hun viervoeter. Ik vond het frustrerend dat ik die niet altijd had en ben me in die vraagstukken gaan verdiepen.”

Kynologisch gedragstherapeut

Ze volgde allerlei cursussen en mag zich gevorderd kynologisch gedragstherapeut noemen. ,,Gedrag is en blijft een moeilijke materie. Het is van groot belang dat hond en eigenaar elkaar goed leren begrijpen. Je kunt een hond leren om te zitten, te liggen en te blijven, maar het is veel meer dan dat. Mensen moeten leren om naar de hond te kijken om hem te snappen. Een hond doet niet iets vanuit het niets. Waarom gromt hij? Waarom neemt hij een lage lichaamshouding aan? Vanwaar die angst? Mijn gedragsconsulten vinden altijd plaats in de vertrouwde thuissituatie van de hond.”

In haar hondengedragscentrum gaat ze voor honden in alle leeftijden opvoedcursussen geven. Dit vooral om eigenaren bewust te maken van het gedrag van honden. Hierbij gaat ze gericht te werk. Zij vindt het belangrijk om in kleine groepen (van maximaal vijf baasjes en hun honden) bezig te zijn. Door het kleinschalig te houden kan ze iedereen optimaal aandacht geven, waardoor de eigenaar en de hond elkaar op een speelse manier leren kennen, snappen en vertrouwen.

Elkaar begrijpen

Leenders: ,,Ik krijg een big smile op mijn gezicht als ik dat zie. Want nogmaals, de meeste problemen ontstaan omdat hond en eigenaar elkaar niet begrijpen. Kijk naar je hond. Ook een hond blijft een dier met een eigen instinct. Laat hem hond blijven en ga hem niet vermenselijken.”

Door de coronamaatregelen heeft ook Hond & Jij aangepaste cursustijden. Voor meer inlichtingen: hondenjij.nl.