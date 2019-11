Hondenbazen in Someren duurder uit

Het gaat om het plaatsen van speelvoorzieningen voor honden op uitlaatplaatsen. Met allerlei betrokkenen wordt bovendien bekeken of er een losloopterrein in het bos kan komen, in De Heihorsten. In 2020 wordt verder bekeken of er een wandelroute voor honden door de parken kan komen en of led-verlichting bij uitlaatplaatsen mogelijk is. Afvalbakken vervangen door hondenpoepbakken is volgens het gemeentebestuur niet nodig. 'Hondenpoep bevat zoveel ziekteverwekkende bacillen en parasieten dat het, net als zwerfvuil, wordt verbrand. Daarom kan hondenpoep in dezelfde afvalbakken gedeponeerd worden als zwerfvuil.'