Hondenclub Asten moet slopen na wapenvondst

Pas in 2019 uitsluit­sel over toekomst Heuvel in Lieshout

19:00 LIESHOUT - Of van uitstel afstel komt, dat is veel te voorbarig. Wel is het zo dat een definitief besluit over het aanpakken van de Heuvel in Lieshout voor een tweede keer is uitgesteld. Pas over enkele maanden zal er een beslissing genomen worden of er in het centrum van Lieshout een nieuw winkelcentrum zal ontstaan. Reden: nog altijd is er geen juiste oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek.