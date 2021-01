‘Hondenmassage kan ergere klachten voorkomen’

Honden zitten volgens Sandra Vinken van nature zo in elkaar dat ze willen overleven en dus eventuele klachten zoveel mogelijk verbergen. ,,De massagecursus kan zorgen dat problemen eerder worden opgemerkt en de gevolgschade beperkt wordt. Hoe meer mensen kennis hebben over hondenmassage hoe meer ze op een andere manier naar honden gaan kijken en hoe meer honden geholpen kunnen worden. Want alleen lukt me dat natuurlijk nooit”, aldus de 28-jarige Somerense die naast haar bedrijf en het opleidingscentrum voor hondenmassage ook werkzaam is als docent bij opleidingsinstituut Massage Hippique.

Delen wat ik voel

Ze ziet in de praktijk het vaakst honden met gewrichtsproblemen én honden die geopereerd zijn en met stijve spieren rondlopen. Maar ook gedrag- en stressproblemen komen voorbij. ,,Als ik die honden ga masseren is het fijn als de eigenaar tijdens de massage erbij is om de hond gerust te stellen. Ik vind het ook fijn om direct met de eigenaar te kunnen delen wat ik voel, hoe de hond reageert en wat je als eigenaar eventueel zelf kunt doen voor je hond.”

Fit houden

Haar hond Woezel, een kruising tussen een labrador en een golden doodle, is natuurlijk een van haar ‘klanten’. Maar ook honden die worden ingezet voor werkzaamheden bij de politie of beveiliging als ook blindengeleidehonden worden door haar behandeld. ,,Deze zogenaamde werkhonden hebben vaak fysieke klachten en mijn taak is om ze fit te houden voor het belangrijk werk dat zij doen.”

Guus durfde na 1 behandeling op 4 poten te lopen

Ze vertelt over hond Guus die acht maanden na een kruisbandoperatie nog steeds niet goed kon lopen op die poot; een dierenarts had al van alles geprobeerd. Vinkens behandeling bleek de juiste. ,,Na één behandeling durfde Guus al op alle vier de poten te lopen”, vertelt ze. ,,Er volgden nog twee behandelingen en daarna was het vertrouwen weer terug en liep hij weer als vanouds in en om het huis. Een van de leukste momenten die ik beleefde met dieren.”

Maar er zijn ook verdrietige momenten in het werk bij Sandra’s Dierentherapie. ,,Ik maak ook mee dat oude honden overlijden, dat is een heel verdrietige situatie voor de eigenaar. Maar het raakt ook mij als masseur als een vertrouwde ‘klant’ er ineens niet meer is.”