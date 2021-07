Honderd jaar aan fijne herinneringen voor Anneke Biemans-van Hoof

Peiling: wonen in Laarbeek is prettig, maar openbaar vervoer en leefbaar­heid laten te wensen over

6:00 LAARBEEK - Het basisonderwijs is dichtbij, mensen voelen zich er thuis, er zijn voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen en er is genoeg groen. Wonen in Laarbeek is best prettig, blijkt uit een peiling die steekproefsgewijs is gehouden onder de inwoners. Zeker 75 procent van de inwoners vindt dat.