Honderd jaarJuliana in Someren-Eind met dank aan de Peelwerkers van toen

‘De saamhorigheid van die Peelwerkers loopt als een rode draad door onze 100-jarige Muziekvereniging Juliana”, zegt voorzitter Evert Lemmen (48). Ook de goede band die er nog steeds is met de verenigingen in ’t Eind is toen ontstaan, zo stelde Gilde St.Lambertus een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van gebruikte instrumenten. ,,Aangevuld met een collecte was dat bijna 500 gulden. Maar dat was nog niet genoeg voor alle instrumenten, en dus speelde elke twee leden van de nieuwe Fanfare in het begin op één instrument”, vertelt pr-man Twan de Groot (50).