In het dorp kan straks de vlag uit, vooral bij de jongere Eindenaren. Met het nieuwbouwplan 'De Goede Vaart’ komen er circa honderd woningen bij waarvan zestig procent bestemd is voor starters. Indien daar behoefte aan is, worden er ook woningen specifiek voor ouderen gebouwd.

Volledig scherm Fase 1 en 2 van bouwplan De Goede Vaart (rechts ligt de Zuid-Willemsvaart) © ED

In het buitengebied naast de Zuid-Willemsvaart, ten oosten van de weg 't Vaartje, zal niet gebouwd worden; De Goede Vaart komt aan de andere zijde, van brug Kwart voor Twaalf tot de Brugstraat. ,,Eindelijk is er weer vooruitgang in het dorp", reageert wethouder Guido Schoolmeesters uit Someren-Eind, die tevreden is over de voortgang van het bouwplan. ,,Vooral het grote aantal woningen voor mensen met een kleine beurs spreekt mij aan. De leegloop van jongeren uit 't Eind, die naar elders vertrekken omdat er voor hen in 't dorp niet wordt gebouwd, zal hierdoor wel afnemen."



We zijn tevreden

Daan Velings blijft in elk geval. Hij liep met nog zes andere Eindse jongeren begin 2019 al met het idee van bouwen in 't Vaartje. In het voorstel dat zij lanceerden werd dan ook de nadruk op starterswoningen gelegd. ,,Wij zijn tevreden, dat het ontwerp-bestemmingplan nu al ter inzage ligt en dat onze plannen zoals wij die ingediend hebben voor een groot deel zijn overgenomen,” zegt hij. Mr. Niels Crooijmans van Goorts+Coppens die de plannen heeft getoetst aan de huidige wetgeving, stelt dat er gekozen is voor een globale woonbestemming voor de verschillende woonbuurten. ,,Met het plan worden er, in vier fases, een viertal buurtjes gecreëerd.”

Quote Dit bouwplan is van levensbe­lang voor het sociale leven in ‘t Eind, de verenigin­gen staan te springen om nieuwe, vooral jonge leden. Guid Schoolmeesters, Gemeente Someren

Als alles naar wens verloopt, zijn de voorbereidingen eind dit jaar klaar en kan in het voorjaar van 2021 met fase één worden begonnen. ,,Maar in welk tempo het plan gerealiseerd gaat worden, hangt af van eventuele bezwaarmakers én interesse van mensen die in De Goede Vaart willen gaan wonen,” geeft Schoolmeesters aan. ,,Dit bouwplan is van levensbelang voor het sociale leven in ‘t Eind, de verenigingen staan te springen om nieuwe, vooral jonge leden.” Hij zou graag, als de plannen definitief zijn, een informatieavond houden, maar beseft dat dit in deze tijd niet mogelijk is.

Ter inzage