Honderden examens in regio uitgesteld door lockdown: Joris wacht voor tweede keer op rijexamen

Hubert Vos kreeg mensen aan tafel die zeiden ‘burgemees­ter, ik durf daar niet meer over straat’

30 december ASTEN - Hij is een van de burgemeesters die niet zo nodig de schijnwerpers zoeken, wél als het moet. Toen hangjongeren het in zijn rustige Asten te bont maakten, deinsde hij niet terug om een samenscholingsverbod af te kondigen en regeerde Hubert Vos dagenlang het nieuws. En nu nog even een keer, want hij vertrekt.