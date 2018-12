Honderden kaarsen verlichten Kapellekestocht Gemert

Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen reden om mee te doen aan het winterse wandelfestijn, dat georganiseerd wordt door Dorpscommissie ZLTO Gemert-Handel. Bij het startpunt, het Boerenbondsmuseum, staat een rij voor het kopen van muntjes voor versnaperingen onderweg. De vriendinnen Lies Vereijken, Anja van Rooij en Elmie Rouwenhorst zijn er klaar voor. Ze hebben hun wandelschoenen aan, paraplu in de aanslag en muntjes op zak. "Wij zijn echte wandelaars", vertelt Van Rooij. "We doen regelmatig mee aan dit soort tochten, ook in onze eigen woonplaats Lieshout. Alle drie zijn we lid van RCL." Vereijken vult aan: "Dat is een eigenlijk een Runnersclub, maar ze hebben ook een wandelende tak, dat zijn wij. Ha, ha!"

‘Alleen mee voor het lekkers’

Tussen de glazen potten met waxinelichtjes, langs weilanden met nieuwsgierige trekpaarden loopt de stoet wandelaars verder. Het is het buitengebied van Gemert dat voor Johan en Mariëtte van den Oever onbekend is, ook al wonen ze al sinds 1985 in het centrum van het dorp. "Hier komen we eigenlijk nooit", zegt Johan. "Daarom is het zo leuk om nu een keer mee te lopen. We hadden het al eerder willen doen, maar voorheen was het vaak op tweede kerstdag en dan kunnen we niet." Het is een soort ontdekkingstocht voor het stel, ook dichterbij huis als de route door een stukje kasteeltuin loopt. "Normaal gesproken is dit gesloten voor het publiek", zegt Mariëtte. De Gemertenaren genieten van de wandeltocht, ondanks de miezerige regen. "Het blijft een mooi dorp, hè?"