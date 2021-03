Honderdjarige Drika blijft stralen en geniet nog volop van het leven op de woonzorgboerderij in Deurne

Wonen in een kippenhok

Als jongste kind uit een gezin van vijf kinderen werkte Drika vroeger veel op de boerderij, als ze een dag vrij had kluste ze bij als dienstmeid bij anderen. Net na de Tweede Wereldoorlog ontmoette ze Jan van Hout uit Beek en Donk, het was liefde op het eerste gezicht en in 1948 trouwde het stel. Geld om zelf een huis te kopen had het jonge stel nog niet dus gingen ze bij de moeder van Drika wonen in een verbouwd kippenhok aan de Paashoef in Gemert. Daar werd de liefde bezegeld met de komst van twee zonen. Het gezin had het niet breed en had moeite om aan werk te komen. ,,Ik weet nog dat ons pap ooit met een ijscowagen naar Bakel is gefietst om wat geld te verdienen.” Na een tijdje kochten ze hun eerste huis in De Mortel maar enkele jaren later trokken ze weer naar Gemert, in het huis aan de Borretstraat woonde het gezin Van Hout ruim zestig jaar.