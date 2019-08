Hoofd van school in Elsendorp én De Rips

DE RIPS/ELSENDORP - Mieke Vogels neemt volgende week afscheid als directeur van Kindcentrum De Klimboom in De Rips. Haar taken worden voorlopig waargenomen door Mireille Janssen-Denessen, nu ook al directeur van Kindcentrum De Dompelaar in Elsendorp.

Mireille Janssen-Denessen gaat haar tijd nu over beide scholen verdelen. Volgens haar is dat goed te doen omdat de scholen qua grootte vergelijkbaar zijn. ,,Ze liggen ook dichtbij elkaar.” Tegelijk met Janssen-Denessen start ook Danny van de Goor op De Klimboom. Hij wordt coördinator opvang en onderwijs op de Ripse basisschool en neemt daarmee ook een aantal taken van Mieke Vogels over. Van de Goor werkte al eerder in De Rips op de Heilige Hartschool, de voorloper van De Klimboom.

Mireille Janssen-Denessen werkt nu ruim vijf jaar als directeur op De Dompelaar, voor drie dagen in de week. Ze gaat daarnaast een dag per week op De Klimboom leiding geven. Het combineren van beide directie-functies is volgens haar ‘in elk geval een pilot'. ,,We gaan kijken hoe het gaat.”