Hoogleraar pleit voor hard ingrijpen drugscriminaliteit

"Het is over twaalf uur geworden. De drugsindustrie is zo grootschalig geworden dat ze er zelfs niet voor terugdeinzen om een gemeentehuis in puin te reiden en politieagenten te bedreigen. Er zijn gelukkig nog geen doden gevallen, maar dat zal niet lang meer duren", voorspelt Fijnaut, die zich hierbij baseert op gesprekken met betrokken burgemeesters en officieren van justitie. Fijnaut deed zijn uitspraken in een lezing voor de Seniorenvereniging Asten en Ommel in de Astense bibliotheek. De lezing trok zo'n dertig geïnteresseerden, onder wie burgemeester Dilia Blok en lokale (oud-)politici. Hoogleraar Fijnaut leek te schrikken dat er ook een journalist in de zaal zat. "Nog niet eerder heb ik publiekelijk zulke heftige bewoordingen gebruikt. De grens is nu echt bereikt."

Onderzoek

Fijnaut heeft vanaf de jaren negentig onderzoek gedaan naar de georganiseerde misdaad en over de invloed van criminaliteit op het maatschappelijke leven. De situatie is volgens hem nu ernstiger dan ooit te voren. "De drugscriminaliteit is verweven geraakt in het maatschappelijke leven. Doordat Nederland een productieland is geworden van wiet en pillen, zijn we inmiddels een soort Colombia met bijbehorende problemen als corruptie en intimidatie." Alleen door hard in te grijpen kan de drugscriminaliteit volgens Fijnaut beteugeld worden. "Onze overheid is veel te zwak georganiseerd in verhouding tot het probleem. Wij moeten ons mobiliseren en 250 tot 300 van onze beste mensen fulltime inzetten, liefst op een zichtbare plek als het Evoluon. Wel is het belangrijk om dit in Europees verband te doen. De Belgen en Duitsers zitten er niks op te wachten dat onze problemen de grens over gaan. Voor je het weet heb je politieke problemen."