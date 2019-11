Hoogste bod op voormalig politiebureau Gemert: 7,7 ton

Boer steekt snoeiafval aan in Vlierden op niet toegestaan tijdstip, brandweer rukt groots uit

11 november VLIERDEN - De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een berg snoeiafval die in brand stond op een akker in Vlierden. De boer had het afval aangestoken, maar de regel in Deurne is dat er na 17.00 uur niet meer gestookt mag worden.