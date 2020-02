Hoop op meer ‘gewone bronlibellen’ door hopen hout in Esperloop

Prins Luuk XLVIII van Beek en Donk doet alles een beetje anders

7:00 BEEK EN DONK - Antwan van Horik (48) is niet alleen vanwege zijn postuur een van de opvallendste carnavalsprinsen uit deze regio. Hij is als Prins Luuk XLVIII van Ganzendonck gekozen, zonder dat hij in Beek en Donk woont. Ook heeft hij zo zijn eigen, unieke kijk op carnaval.