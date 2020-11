Hoop voor boer die met onverkoopbaar huis zit: Deurne komt stoppende veehouders tegemoet met regeling

Voor Deurnese veehouders die erover denken om een punt te zetten achter hun bedrijf, is dit erg goed nieuws. Het komt vrij regelmatig voor dat ze klem komen te zitten, omdat hun huis niet verkoopbaar is als ze zouden stoppen. Hun boerderijen staan namelijk in een gebied dat is overbelast door bijvoorbeeld geur en daar mogen geen burgers wonen. Op deze plekken in Deurne moet je dus per se een agrarisch bedrijf hebben. Nieuwe veehouders zijn vaak niet geïnteresseerd in de koop, omdat ze al een eigen huis hebben.

Ruimte voor Ruimte

Voor behoorlijk wat boeren is er nu hoop op een oplossing. Alle gemeenteraadsleden stemden dinsdagavond in met een voorstel van DOE! om de Ruimte voor Ruimte-regeling in te voeren. Dit is een regeling van de provincie waarmee boeren in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning kunnen ontwikkelen. Veehouders ontvangen dan van de provincie een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of bedrijfswoning. De regeling is overigens niet nieuw. In omliggende gemeentes wordt hij al veel langer ingezet. In Deurne was het tot en met dinsdagavond niet mogelijk. Het zou bijten met eerdere afspraken over woonlocaties. Die kunnen niet zo maar worden toegewezen.