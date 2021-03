Hordijk & Hordijk krijgt vergoeding van Gemert alsnog

GEMERT-BAKEL - Het heeft even geduurd. Maar na meer dan twee jaar wachten heeft adviesbureau Hordijk & Hordijk alsnog van Gemert-Bakel het geld gekregen waarop het recht had.

Het Gemert-Bakelse gemeentebestuur heeft een openstaande rekening van zo'n 4.000 tot 6.000 euro wegens geleverde diensten nu dan toch betaald - plus een schikkingsbedrag. Hoe hoog dat bedrag is, wil het college niet bekend maken.

Burgemeester en wethouders hebben dat aan de raad laten weten, in antwoord op vragen over deze kwestie van de VVD-fractie. Jan Vroomans, fractievoorzitter van de liberalen, stelde de kwestie aan de orde. Dat gebeurde na een publicatie over de onbetaalde rekening begin dit jaar in deze krant.

Stroef lopende samenwerking

Aanleiding voor de publicatie waren juridisch stappen die Hordijk & Hordijk gezet had tegen het gemeentebestuur. Dat had het adviesbureau ingeschakeld voor een onderzoek naar de stroef lopende samenwerking tussen Gemert-Bakel en de LEVgroep uit Helmond, die ook het welzijnswerk voor deze gemeente deed. Die samenwerking is inmiddels beëindigd.

De rekening die Hordijk & Hordijk vervolgens voor het geleverde werk indiende, werd maar voor zestig procent betaald. In de wandelgangen viel bij raadsleden te beluisteren dat de conclusies van het onderzoek bij B & W niet in goede aarde waren gevallen. Volgens het college zelf had het bureau echter haar werkzaamheden niet goed genoeg uitgevoerd.

Niet gebaat

B en W schrijven nu dat beide partijen niet gebaat zijn bij verdere juridische stappen en dat daarom de afgelopen weken met succes aan een schikking is gewerkt, zodat ‘het geschil nu finaal is beëindigd’. Verder schrijft het college dat het in het vervolg scherper zal toezien op welke afspraken er worden gemaakt over de te verwachten resultaten bij het uitbesteden van dit soort onderzoeken en die resultaten ook beter zal controleren.

Voor VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans is de kous echter nog niet af. Hij heeft prompt een serie vervolgvragen gesteld over de kwestie, onder andere over de hoogte van het schikkingsbedrag.