Horeca Deurne hangt de vlag uit: 'We gaan open. Woensdag. We kunnen niet anders meer’

Wie vloog er uit de bocht tijdens de Kempenral­ly in 1959?

EINDHOVEN - Een foto gemaakt tijdens de Kempenrally in 1959. Volgens fotograaf Frans van Mierlo is de foto gemaakt ter hoogte van hotel ’t Silveren Seepaerd in Eindhoven. Was hier de start of de finish en wie reed er dat jaar mee tijdens de rally? Ook horen we graag wie de winnaar was en komen we in contact met lezers die nog een leuke anekdote over de rally hebben. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

15 januari