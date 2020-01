Horeca-paviljoen op Het Gulden Land bij Aarle-Rixtel

,,Het Gulden Land moet een natuurpoort, of misschien wel een waterpoort worden", licht Hellings toe. De basis daarvoor is er al: het gebied ligt ingeklemd tussen het oude en nieuwe kanaal, de passantenhaven van Aarle-Rixtel is om de hoek, de Aa slingert over het ‘schiereiland’ heen. Hoewel wandelaars en fietsers het natuurgebied nu al kunnen verkennen, heeft het grote publiek de plek nog niet ontdekt. De verwachting is dat recreëren er een stuk aantrekkelijker op wordt wanneer mensen er ook terecht kunnen om te eten, drinken of ontspannen.

Op de landtong willen de twee daarom een paviljoen met terras aan het water laten verrijzen, een strandje met waterspeeltuin aanleggen en allerlei recreatieve buitenactiviteiten ontplooien. Wat die laatste precies omvatten, wanneer de horeca of die speelplek er komen, is nog niet helemaal uitgewerkt. De twee zijn nog druk met elkaar, de gemeente en het waterschap in gesprek. Hellings: ,,Dit is zo’mooie plek, een echte groeibriljant. Het gebied moet zich nog bewijzen, we weten niet hoe het publiek reageert.”

Zeker is wel dat deze zomer op het terrein alvast een pop-up restaurant/strandbar verrijst, dat van circa begin juni tot augustus of september open zal zijn. ,,We zijn daarmee nog in de ontwikkelfase", zegt De Jongh, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de horeca. ,,We denken aan zeecontainers of een tent. We zijn er nog niet helemaal uit, maar onze voorkeur is iets van dergelijk materiaal. Het wordt niet heel grootschalig. We willen proberen iets neer te zetten waar zowel zakelijke relaties met maximaal 30 personen terechtkunnen als individuele recreanten. De bedoeling van de pop-up is vooral om reacties los te krijgen: wat voor soort horeca moet het worden, is de gekozen plek goed?”