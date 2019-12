Horecabaas wil Cultuurcentrum Deurne wel adviseren

Dit advies komt van Henny van Diessen, uitbater van DAF (Drinks and Foods). Hij is zelf bereid om er tijd in te steken. ,,Dat is beter dan dure experts inhuren."

Het CCD trok onlangs bij de gemeente aan de bel vanwege acuut geldgebrek. De Deurnese raad is gevraagd 110.000 euro extra beschikbaar te stellen. Daarover valt komende dinsdag de beslissing. ,,Het is een bodemloze put", oordeelt Van Diessen. ,,Ik heb dertig jaar ervaring en erger me eraan. Ik wil wel ondernemers peilen of die interesse hebben.”

Wethouder Marinus Biemans spreekt via zijn woordvoerder van een 'sympathiek gebaar'. Hij verwijst Geven naar het bestuur van CCD. Voorzitter Piet van Kalken: ,,Ik ga zeker met hem in gesprek. De deur staat wijd open."

Eindmusical

Er is wel een 'maar': ,,We hebben een bredere taak dan alleen meer rendement te halen uit de horeca. Zo maken we maatschappelijke keuzes." Hij geeft een voorbeeld: ,,Wij vinden het belangrijk dat de scholen uit Deurne de eindmusical bij ons kunnen doen. Daar zit geen omzet aan vast. Horecamensen zullen zeggen: dit doe je niet meer, dit levert niks op. Hoe onze koers de komende jaren is, dat komt in een professioneel businessplan."