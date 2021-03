Horecaondernemer Dirk van de Voort opent dinsdag drie terrassen: ‘Ik weet dat het niet mag, maar wij zijn nu juist de oplossing’

BREDA/SOMEREN-EIND - Een mogelijk fikse boete neemt hij voor lief. De 36-jarige Dirk van de Voort gooit dinsdag de terrassen van zijn drie zaken in Breda open. De maat is na een jaar jojoën tussen wel en niet open vol voor de in Someren-Eind opgegroeide horecaondernemer. ,,Wij zijn nu niet het probleem, maar juist de oplossing. De sociale druk is hoog.”

Van de Voort staat volledig achter de landelijke actie van Koninklijke Horeca Nederland. Tientallen afdelingen verspreid over het hele land doen dinsdag mee aan de terrasactie. Van de Voort heeft drie zaken in Breda, een vierde is op komst. Door alle coronamaatregelen ging hij de afgelopen maanden noodgedwongen terug van veertien fulltimers in dienst naar vijf. Iedere maand moet er nog steeds geld bij, ook al worden steunmaatregelen vanuit het rijk verhoogd.

Mensen willen weer naar buiten

Het doet de horecabaas pijn als hij dan op tv beelden ziet van overvolle parken waar mensen geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Op terrassen is het volgens hem juist goed te reguleren. Er is triage bij aankomst, tafels staan op anderhalve meter en er is toezicht. ,,Ik weet dat we zo min mogelijk contactmomenten moeten hebben, maar mensen willen na zo’n jaar weer naar buiten. Dat is niet tegen te houden”, reageert hij. ,,Dan kun je het publiek beter verspreiden en daarbij zijn terrassen de oplossing. Geef jongeren plekken waar ze veilig naar buiten kunnen.”

Niet volle bak inkopen

Van de Voort weet dat de kans op meer besmettingen daarmee toeneemt. Daarom wil hij alleen buiten gasten ontvangen, zijn zaken zelf blijven gesloten. Hij denkt nog na over het openen van een buitenloket waar drank besteld kan worden. Ook het inzetten van obers is een optie. Hij koopt in elk geval niet ‘volle bak’ in. ,,Doordat we dit met zoveel ondernemers samen doen hopen we een sterk signaal naar Den Haag af te geven.”

Quote Ik weet dat het niet mag, maar het wordt zeker geen wild west. Dirk van de Voort, Horecaondernemer

De geboren Somerenaar behoort ook tot de groep die eerder aankondigde op 17 januari weer open te gaan. Dat ging toen niet door. Bijten de horecaondernemers nu wel door of blijft het bij blaffen? ,,Toen was de situatie anders. We zaten met vele besmettingen net na kerst en KHN wilde een pas op de plaats maken. Nu kan het wel, mensen zijn het zat. Ik weet dat het niet mag, maar het wordt zeker geen wild west.”

Ludieke picknick Dirk van de Voort was zaterdag een van de initiatiefnemers van een ludieke picknick van ondernemers in de binnenstad. Het protest met groene matten werd gezien, gehoord en bejubeld, maar toch was het daarna erg druk in de stad. De actie verliep zonder problemen. ,,Wij hadden veel contact met de gemeente”, aldus Van de Voort. ,,Toen die het signaal gaf dat het toch wel erg druk werd, hebben wij de kleedjes opgeruimd en de loketten waar mensen een drankje konden halen, gesloten.”