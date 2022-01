Horecazaken in Asten gaan zaterdag open: ‘Wij staan altijd achteraan in de rij’

Jonge motordie­ven gingen avond aan avond op pad en staken op verzoek restaurant Antonio's in brand

DEN BOSCH - Vrijwel elke nacht gingen ze op pad. ,,Welke doen we? Ik heb er een in Reusel, en Beek en Donk". ,,Dan doen we die.” Avond aan avond stalen twee Eindhovense neven, met vrienden, motoren uit loodsen en garages. Twijfel is er niet, ze werden afgeluisterd en gevolgd.

