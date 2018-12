Hotelgasten in plaats van paters in Willibrordhaeghe

De kloosterlingen hebben in Willibrordhaeghe in Deurne plaatsgemaakt voor hotelgasten. Anderhalf jaar na de opening doet het Fletcher Hotel in het vroegere klooster Willibrordhaeghe goede zaken. De bezettingsgraad van het honderd kamers tellende hotel is bijna 90 procent, wat neerkomt op tienduizenden hotelovernachtigen per jaar. Economiewethouder Marinus Biemans zal zich in zijn handen wrijven. Deurne heft met ingang van komend jaar 1,75 euro toeristenbelasting per hotelovernachting, dus zal het Fletcher Hotel alleen al de gemeente een aardig zakcentje opleveren.