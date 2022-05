Hoteliers Gemert-Bakel willen af van al te rigide Nachtregister

GEMERT - Het is veel te veel werk en allemaal veel te omslachtig, het invullen van het Nachtregister in Gemert-Bakel. Bovendien: er moeten veel te veel gegevens worden ingevuld en dat is in strijd met het Wetboek van Strafrecht.

Daarom hebben de Gemert-Bakelse hoteliers hun krachten gebundeld en zijn ze nu gezamenlijk in actie gekomen, zegt horecaondernemer Willem Geerts, mede namens de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Ze willen dat de gemeente hen tegemoet komt.

Quote Wettelijk gezien hoeven we alleen maar de naam en de woonplaats van de hoofdgast door te geven, plus de datum van aankomst en vertrek en de wijze waarop de hoofdgast zich heeft gelegiti­meerd Willem Geerts, Horeca Gemert-Bakel

Deze lokale ondernemers vinden dat de raadspartijen een einde moeten maken aan het in hen ogen al te rigide nachtregister dat het gemeentebestuur sinds eind 2019 hanteert. ,,We willen een gastvrije gemeente zijn", aldus Geerts. ,,Maar als gasten in hotels, vakantieparken of dito huizen en bed & breakfasts te veel privacygevoelige gegevens moeten invullen, gaat dat in onze ogen ten koste van de gastvrijheid.”

Aankomt en vertrek

Het draait dan met name om het invullen van de gegevens in het Nachtregister van medereizigers in een gezelschap. ,,Wettelijk gezien hoeven we alleen maar de naam en de woonplaats van de hoofdgast door te geven, plus de datum van aankomst en vertrek en de wijze waarop de hoofdgast zich heeft gelegitimeerd", legt Geerts uit.

Maar Gemert-Bakel wil meer: ook al die gegevens van de andere gasten in een gezelschap moeten een keer per etmaal digitaal worden doorgegeven in het Nachtregister. ,,Dat is niet alleen heel veel extra werk omdat dit weer een heel ander computersysteem is dan de reserveringssystemen waar we zelf als ondernemers mee werken. Het is in onze ogen ook nog eens in strijd met de wet.”

Terechtwijzing

Via Koninklijke Horeca Nederland hebben de Gemert-Bakelse ondernemers daarover enige tijd geleden al de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd. Die steunde de ondernemers in hun klacht dat de privacywetgeving wordt overtreden en stuurde recent een schriftelijke terechtwijzing naar Gemert-Bakel en enkele andere gemeenten die dezelfde handelwijze hanteren.

In een reactie daarop liet het gemeentebestuur weten dat het zich wel aan alle regels houdt en dat het daarom niet van plan is de werkwijze aan te passen. ,,Dat hebben wij in enkele niet al te soepel verlopen gesprekken ook te verstaan gekregen", zegt Geerts, ,,Vandaar dat we ons nu tot de politiek gewend hebben. Via de fracties in de gemeenteraad hopen we deze kwestie nu alsnog op de agenda te krijgen.”