HPV vaccinaties Asten: ‘Je wilt toch je kind beschermen’

ASTEN - Liefst 500 HPV-vaccinaties deelde GGD Brabant Zuidoost gisteren uit in Asten, voornamelijk aan meisjes die dit jaar 13 worden. Veel ouders hadden zich vooraf verdiept in mogelijke bijeffecten van de prik tegen baarmoederhalskanker.

Wrijvend over haar arm verlaat de veertienjarige Mauk van Goch sporthal De Schop in Asten. De jonge inwoonster van Deurne is één van de 500 meisjes uit de regio Deurne, Asten en Someren die maandagmiddag door GGD Brabant Zuidoost zijn ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Voor dit vaccinatie-programma waren vooral meisjes uitgenodigd die dit jaar 13 worden, en Mauk is dus aan de late kant. “Vorig jaar zijn mijn klasgenootjes al geweest.”, beaamt ze. “Ik ben op het advies van mijn moeder afgegaan.”

“We hebben het er wel even over gehad”, bevestigt moeder Marjon van Goch. “Het is een nieuw vaccinatie-programma en vorig jaar was er best wat discussie. Toen Mauk de uitnodiging kreeg was er net een programma op televisie met meisjes die chronische vermoeidheidsklachten hadden gekregen. Dan vraag je je af of de bijwerkingen opwegen tegen de bescherming. Ik heb me er daarom eerst in verdiept.”

Gerustgesteld

“Ik was sceptisch”, zegt Miriam Driessen uit Someren, die haar zestienjarige dochter Juul Verberne begeleidt. “Ik dacht aan andere manieren van preventie en ben even afwachtend geweest. Nu ze ouder is kan ze zelf een bewuste keuze maken. En ik ben inmiddels ook meer gerustgesteld.”

“Op deze leeftijd kun je ze niet zelf laten kiezen”, vindt ook Ester van Lierop, die samen met dochter Luna Mikkers vanuit Someren-Eind naar Asten is gekomen. “Ik heb het eerst zelf nagelezen. Je weet nooit of je er goed aan doet. Vooral niet bij deze spuit. Maar op zich kwam ik tot het oordeel om het toch te doen.”

“Je weet dat het een kanker is die voor kan komen” zegt Angele Derix uit Someren-Heide, met dochter Loes aanwezig in de sporthal. “Je wilt toch je kind ervoor beschermen. Artsen zeggen ook dat het belangrijk is om je te laten vaccineren.”