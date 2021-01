Hubert Vos is na 26 jaar ambteloze burger

Math Vankan spreekt Vos toe namens de lokale politiek. Iedereen gunt Vos volgens hem een ander afscheid, het vertrek in digitale vorm noemt hij het zelfs burgemeester onwaardig. Maar de coronamaatregelen zijn van dien aard dat het niet anders kan. Vankan overhandigt een ‘motie van dank en erkenning’ en biedt Vos een groot schilderij aan. ,,Jij was altijd in control, had oog voor de omgeving en zat strak in procedures. Je kunt ook ongeduldig zijn, als het niet loopt zoals het moet”, schetst hij.

Jouw hart sloeg voor lokale democratie

Houdoe en bedankt

Het slotwoord is voor Vos. Hij prijst de ‘constructieve en goede sfeer’ in de Astense politiek en zegt zich altijd thuis gevoeld te hebben in de Peel. In totaal was hij 26 jaar burgemeester in diverse gemeenten, waaronder acht jaar in eindstation Asten. ,,Ik hang het ambt aan de wilgen. Het is volbracht. Hubert Vos is een ambteloze burger. Houdoe en bedankt”, waren zijn slotwoorden.